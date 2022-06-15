Три сценария: США прогнозирует развитие событий на Донбассе

Аналитики разведслужб США считают, что вторжение России подходит к очередной ключевой точке, которая во многом определит дальнейшие события. Западные политики рассматривают три возможных сценария, пишет CNN.

Основными считаются два варианта, третий относится к категории "не исключено, но крайне маловероятно".

Во-первых, Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это означает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Во-вторых, фронт может остановиться и оставаться неподвижным на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий вариант, который политики в основном считают маловероятным, заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин решит пересмотреть ближайшие задачи вторжения, объявить о "победе" и попытаться минимизировать военные действия.

В связи с тем, что у Украины пока нет достаточных ресурсов для масштабного контрнаступления на Донбассе, инициатива в ведении боевых действий на этом фронте по-прежнему остается за Россией и выбор сценария делается Кремлем.

CNN пишет, что в США "все больше опасаются, что Путин в конечном итоге сможет использовать захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения".

Разведка утверждает, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако "будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию", которая считается для Путина "политически опасным шагом".





В сводке Института по изучению войны (ISW) говорится, что украинские контратаки на южном направлении вынудили российские войска 14 июня перейти к оборонительным операциям.