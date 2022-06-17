Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 июня 22, 23:00
Войну можно решить лишь силовым путем – оружием НАТО
Мари-Агнес Штрак-Циммерман
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава оборонного комитета Бундестага: Войну можно решить лишь силовым путем – оружием НАТО

Глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила на фоне поездки канцлера Олафа Шольца в Киев, что развязанную Россией полномасштабную войну против Украины можно решить только военным путем, и призвала власти Италии и Франции к дополнительным поставкам вооружений Украине. Ее слова приводит Welt. 

По ее словам, "мы должны быть готовы доставить тяжелое вооружение сейчас и в будущем, и мы должны уже сейчас начать смотреть на то, что может произойти в военном отношении в ближайшие месяцы. Каждый день на счету".

Она ожидает, что премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон "примут на себя конкретные обязательства" во время визита в Киев, потому что "вопрос поставок оружия должен касаться не только Германии".

"Каждый должен дать то, что может дать. Я глубоко убеждена, что эта война может быть решена только военным путем, то есть с помощью оружия партнеров по НАТО", – подчеркнула немецкий политик.

Она надеется, что украинские власти напрямую, лицом к лицу, поговорят с Шольцем о военной помощи, и считает, что такая коммуникация лучше, чем через прессу и соцсети. Зеленский, считает она, мог бы "объяснить ситуацию и сказать, какое оружие он хочет и какое ему нужно. Шольц может открыто сказать, что сработает, а что – нет".

"Надеюсь, что-то прояснится. Надеюсь, дипломатические практики будут отброшены, и все вопросы станут кристально ясными. В конце концов, это не поход за кофе", – добавила Штрак-Циммерман.

Глава Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрейтер добавил, что "перед лицом жестоких репрессий со стороны России Украина также нуждается в дальнейшей военной поддержке. Для этого также должны быть как можно более конкретные обязательства".

14 февраля, за 10 дней до большой войны, Штрак-Циммерман была "категорически против" передачи Украине тяжелого вооружения. 

В апреле она считала, что Украине для скорейшего использования нужно советское оружие, а не западное, вроде БМП Marder. 

17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров". 

19 мая посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца". 

Германия обязалась передать ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок, но их еще нет на поле боя.
liga.net
Ещё по теме:
Зачем РФ взрывы в Приднестровье и как Украине надо ответить
Зеленский призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Резников: почему Запад так долго не давал тяжелое вооружение
В Одессе ракета попала в гостиницу на набережной. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"
Лента новостей