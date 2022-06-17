Войну можно решить лишь силовым путем – оружием НАТО

Глава парламентского комитета ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила на фоне поездки канцлера Олафа Шольца в Киев, что развязанную Россией полномасштабную войну против Украины можно решить только военным путем, и призвала власти Италии и Франции к дополнительным поставкам вооружений Украине. Ее слова приводит Welt.

По ее словам, "мы должны быть готовы доставить тяжелое вооружение сейчас и в будущем, и мы должны уже сейчас начать смотреть на то, что может произойти в военном отношении в ближайшие месяцы. Каждый день на счету".

Она ожидает, что премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон "примут на себя конкретные обязательства" во время визита в Киев, потому что "вопрос поставок оружия должен касаться не только Германии".

"Каждый должен дать то, что может дать. Я глубоко убеждена, что эта война может быть решена только военным путем, то есть с помощью оружия партнеров по НАТО", – подчеркнула немецкий политик.

Она надеется, что украинские власти напрямую, лицом к лицу, поговорят с Шольцем о военной помощи, и считает, что такая коммуникация лучше, чем через прессу и соцсети. Зеленский, считает она, мог бы "объяснить ситуацию и сказать, какое оружие он хочет и какое ему нужно. Шольц может открыто сказать, что сработает, а что – нет".

"Надеюсь, что-то прояснится. Надеюсь, дипломатические практики будут отброшены, и все вопросы станут кристально ясными. В конце концов, это не поход за кофе", – добавила Штрак-Циммерман.

Глава Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрейтер добавил, что "перед лицом жестоких репрессий со стороны России Украина также нуждается в дальнейшей военной поддержке. Для этого также должны быть как можно более конкретные обязательства".





В апреле она считала, что Украине для скорейшего использования нужно советское оружие, а не западное, вроде БМП Marder.





17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров".





19 мая посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".





Германия обязалась передать ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок, но их еще нет на поле боя.