Рамштайн 3.0. Больше оружия, чтобы "разрушить Карфаген"

Первая встреча на авиабазе Рамштайн, которая состоялась 26 апреля — спустя чуть больше, чем два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину — была символом надежды. "Большой Запад" во главе с США, странами ЕС, НАТО и союзниками собрались в Германии, чтобы определить, какая помощь необходима Украине для отражения агрессии РФ. Вчера состоялась третья встреча Украины и ее союзников в Брюсселе. Чего ждали и что получили на встрече Рамштайн 3, разбиралась LIGA.net.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО?

Международная конференция помощи Украине на базе Рамштайн была организована по инициативе Вашингтона, с целью определения обороноспособности Украины, а также координации международной поддержки нашего государства во время и даже после окончания войны. В конференции приняли участие 40 стран, в том числе Япония, Тунис, Кения, Либерия и т.д. Несмотря на большое количество стран НАТО, генсека Альянса Йенса Столтенберга на встрече не было.

Во время встречи министр обороны США Остин заявил: "Поставлена задача укрепить обороноспособность Украины и заставить Россию прекратить агрессивные действия в отношении своих соседей". После конференции Канада и Германия объявили о планах предоставить Украине оружие. В частности, Берлин пообещал предоставить зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард, но ожидаются они только в июле.

Через месяц состоялся Рамштайн-2. К этой конференции присоединились еще пять стран. По ее результатам Дания передала противокорабельные ракетные установки Harpoon, также о дополнительной артиллерии анонсировали Италия, Норвегия, Польша и Чехия. В общей сложности 20 стран пообещали поставлять в Украину оружие, технику и оборудование.

ЧЕГО ЖДАЛИ?

О необходимости предоставления максимального количества тяжелого и дальнобойного оружия неоднократно говорили президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Валерий Залужный и советник главы ОП Михаил Подоляк. Именно он озвучил незадолго до новой встречи в формате Рамштайн потребности Украины для того, чтобы "окончить войну и выбросить Россию из Украины": 1000 гаубиц калибром 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники. Военный эксперт Николай Белесков назвал такой запрос "более скромным". Недавно и главнокомандующий Валерий Залужный просил у главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли ускорить поставки гаубиц М777.

В целом военно-политическое руководство Украины постоянно озвучивает одно и то же мнение: Украина благодарна за предоставление оружия, но его недостаточно, поэтому Украина несет большие потери.

На конференции Рамштайн-3 присутствовали представители около 50 стран, снова будет председательствовать Остин, а Пентагон кратко описал потребности Украины: война превратилась в артиллерийское противостояние, поэтому сейчас нужны гаубицы, танки, беспилотники и необходимое обеспечение. Сам Остин перед встречей отметил, что Запад должен усиливать военную поддержку Украины и не медлить, ведь ставки очень высокие — широкомасштабное вторжение России ставит под угрозу безопасность Европы и мировой порядок, основанный на правилах.

"Мы не можем себе позволить ослаблять [помощь] и терять темп — ставки очень высокие" – отметил Остин.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, эксзамначальника Генштаба ВСУ (2006-2010) в комментарии LIGA.net, говорит: пока результаты встреч в формате "Рамштайн" сложно назвать удовлетворительными. Несмотря на существование политической воли, в частности, в Вашингтоне, все происходит слишком медленно.

"На фронте должен быть паритет военных потенциалов. Россия начинала войну, имея втрое больший военный потенциал, чем ВСУ. После первого этапа мы уничтожили треть, но у них осталось достаточно, плюс они добавили людей благодаря скрытой мобилизации, сняли с долгосрочного хранения технику. И вторую фазу начинали с 92 БТГ, увеличили их до 110. Сейчас их 102, но резервы есть", — говорит Романенко.

Впрочем, позитивная динамика от каждой встречи сохраняется, ведь каждый раз к помощи присоединяется все больше стран. По мнению Романенко, на третьей встрече нужно было бы решить вопрос быстрой и массированной поставки противокорабельных ракетных установок, систем ПВО и противоракетной обороны, реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок.

"Резников должен спросить [у участников конференции]: два месяца назад была поставлена задача, почему обеспечение осуществлено только на 10% ? Мы не остановили продвижение врага, не вывели его на оперативную паузу по всему фронту. Как можно расценить передачу только четырех HIMARS ? Есть объективные законы войны. Там, где нет тяжелого оружия, вопросы закрываются жизнями солдат" — говорит Романенко.

ЧТО ПОЛУЧИЛИ?

США пообещали передать военную помощь на $ 1 млрд, которая включает в себя дополнительные 18 гаубиц калибра 155 мм, 18 тактических машин для буксования гаубиц, противокорабельные ракеты, реактивные системы залпового огня, боеприпасы, радиостанции, приборы ночного видения, оптику, тепловизоры. Стоит отметить, что это дополнительная помощь, которая не входит в $40 млрд, за которую Конгресс США проголосовал в мае.

Пакет в размере $1 млрд — это самый большой транш помощи, предоставленный США с момента начала войны 24 февраля. Он включает 350 млн долларов в быстрых поставках Пентагона и 650 млн долларов в формате долгосрочных закупок. В целом США выделили Украине около $6,3 млрд на безопасность с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 млрд долларов с момента вторжения России в Украину 24 февраля.

Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777 общей стоимостью $9 млн и дополнительные артиллерийские системы; Германия отправит три реактивных системы залпового огня, которые являются аналогами HIMARS и управляемые боеприпасы для этих систем; Словакия пришлет вертолеты и необходимые ракетные боеприпасы; Польша также выделит дополнительную артиллерию.





Министр обороны США Остин назвал эту конференцию "очень продуктивной". С ним согласился президент Владимир Зеленский, но призвал предоставлять еще больше оружия. Резников на полях встречи беседовал также с генсеком НАТО Столтенбергом и отметил, что встреча была продуктивной, договорились, что "Карфаген будет разрушен", намекая на Россию.













Генерал Марк Милли сообщил на завершающем брифинге: "Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и обученным расчетом будут доставлены в Украину до конца этого месяца". Он добавил, что на связи с Залужным "несколько раз в неделю, а то и несколько раз в день". Милли также сказал, что США и их союзники научили 60 украинских военнослужащих оперировать HIMARS и 420 – гаубицами M777, а также бронетранспортерами и беспилотниками. По словам генерала, скорость, с которой Вашингтон поставляет Украине все необходимое, является "беспрецедентной".





Когда министра и генерала спросили о количестве вооружения, озвученном Михаилом Подоляком, Остин уклонился от прямого ответа, а Марк Милли заявил, что делается все, о чем просит Украина, и даже больше.





"[Украинцы] просили 10 дивизионов артиллерии — было доставлено 12 дивизионов артиллерии. Просили 200 танков — они получили 237 танков. Просили 100 БМП — получили 300. Мы поставили, грубо говоря, около 1600 систем противовоздушной обороны и около 60 000 снарядов противоздушной обороны. Когда я говорю "мы", я имею в виду международное сообщество… Итог – и я могу перечислить весь список — это все, о чем просил генерал Залужный" – подчеркнул Милли.





Оба спикера подчеркнули, что потери россиян в этой войне "огромны", но они до сих пор имеют количественное преимущество в артиллерии. Относительно заявлений украинской стороны, что Западные страны поставили только 10% от обещанного, Остин ответил, что во время войны постоянно кажется, что чего-то не хватает, в то время как украинцы гораздо эффективнее используют артиллерию, чем россияне, которые "просто устраивают массовый обстрел".













Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко результатами Рамштайна-3 не доволен. Хорошо, что оружие поставляют, впрочем, скорость оставляет желать значительно лучшего. Эти поставки постепенно смогут довести ситуацию на фронте до своеобразного паритета с россиянами, однако не в ближайшее время.





"Ситуация улучшается очень медленно. Паритет — это задача, которая существовала еще до первой конференции в Рамштайне. Сейчас стратегическая ситуация совсем другая, но качество логистического обеспечения сейчас отстает как с точки зрения времени, так и с точки зрения количества", — говорит Романенко.





Что касается заявлений генерала Марка Милли, мол "украинцы получили больше, чем просили", Романенко резко говорит: "Это тот самый Милли, который накануне войны прогнозировал, что Украина продержится 72 часа".





Игорь Левченко, военно-политический эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения, наоборот, считает, что союзники четко придерживаются того списка, который им передала украинская сторона, и несмотря на наше желание видеть в результате отправку тысяч танков и самолетов, этого, конечно, не будет.





"Мне кажется, что определенное количество решений, которые были приняты в Рамштайне, не будут озвучены в ближайшее время. Процессы поставки не так быстры, как мы хотим. Кроме того, есть политические моменты, особенно в Европе они имеют влияние на принятие решений. Все равно основную массу техники и вооружения мы будем получать от США", — говорит Левченко.









Эксперт отмечает: Украина с самого начала просила Запад передать 150 единиц орудий калибра 155 мм, столько и получила. Вероятно, до конца этого месяца или до начала следующего ВСУ получат один дивизион HIMARS и один дивизион системы MLRS. Эти машины заменят РСЗО типа "Ураган" и "Смерч". Это не так много, но это перекрывает потребности ВСУ, считает Левченко.