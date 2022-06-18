Еврокомиссия - за статус кандидата в члены ЕС для Украины

Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине статус кандидата, "при том понимании, что в стране будет проведен ряд важных реформ".
"Украина четко продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам. И встала перед войной на путь к ЕС", — сказала глава Еврокомиссии.
Она отметила, что Украина уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов Евросоюза.
"Тем не менее предстоит проделать важную работу по вопросам верховенства закона, олигархов, борьбы с коррупцией и основных прав. Процесс основан на заслугах. Так что прогресс полностью зависит от Украины", — заявила фон дер Ляйен.8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке, а также рекомендовал без промедления предоставить оружие Украине.