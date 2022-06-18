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17 июня 22, 14:17
Welt пишет о якобы давлении Макрона, Шольца и Драги
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
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Журналист Welt утверждает, что Макрон, Шольц и Драги давили на Зеленского для уступок Украины России.

Журналист немецкого Welt Кристоф Шильц опубликовал колонку, в которой утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Италии Марио Драги якобы призывают президента Владимира Зеленского пойти на уступки Москве. Спикер президента Сергей Никифоров опроверг это утверждение в комментарии LIGA.net.

Шильц в своей колонке утверждает, что Драги, Макрон и Шольц – "представители реальной политики", которые выступают "за прагматичное и быстрое" решение конфликта, в частности из-за экономических проблем. Он утверждает, что "за кулисами три европейских лидера призывают Украину пойти на уступки Москве".

"Они хотят мирного решения, которое было бы максимально рентабельным, и они не понимают, в чем на самом деле заключается этот конфликт", – пишет он.

По мнению Шильца, трио европейских лидеров также в скором времени могут поддержать США.

Никифоров утверждения о призывах Шольца, Макрона и Драги к уступкам России опроверг.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же, наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку", – сказал спикер Зеленского.

СПРАВКА. Колонка Шильца появилась сегодня рано утром, после чего ее начали активно распространять российские пропагандистские СМИ. Это не первая публикация Шильца, которую затем публикуют россияне. 

Например, в 2018 году роспропаганда тиражировала его мнение, что "учения НАТО в Норвегии – ненужное баловство". А в 2022-м – что стратегия Запада по изоляции Путина "неэффективна".

Вчера Драги, Шольц, Макрон и президент Румынии Клаус Йоханнис призвали немедленно дать Украине статус кандидата в ЕС. 

Макрон и Шольц заявили, что никаких уступок от Украины не требуют – и Киев сам будет решать, когда и на каких условиях идти на переговоры.Оба лидера пообещали давать Украине больше оружия.

Шольца поблагодарил его частый критик, посол в Берлине Андрей Мельник. 
Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что слова канцлера поразили – теперь Украина ждет действий.
liga.net
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