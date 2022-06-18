Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 июня 22, 22:34
Франция и Турция спорят о планах снятия морской блокады
элеватор в порту Мариуполя
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Экспорт зерна без разминирования: Франция и Турция спорят о планах снятия морской блокады

Установленная Россией блокада украинских портов и экспорта украинского зерна по-прежнему вызывают опасения, что это может вызвать серьезный продовольственный кризис в беднейших странах мира. Для решения проблемы Франция и Турция предлагают конкурирующие планы, пишет сегодня The Guardian.

Ряд стран (в частности, Италия) поддерживают идею резолюции ООН, которая позволит конвою ООН охранять караваны с зерном из Одессы и других портов Украины до Босфора. Россия предсказуемо выступает против такой резолюции, пишет The Guardian. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон не верит, что такая резолюция ООН может быть согласована, и предлагает вместо этого резко увеличить экспорт зерна через порты Румынии, в частности, он призвал удвоить количество наземных и железнодорожных маршрутов до порта Констанцы. 

"Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии, и через Румынию можно выйти к Дунаю и железной дороге", – сказал Макрон. Он считает, что "мы находимся в процессе создания точки концентрации, куда мы могли бы экспортировать зерно гораздо активнее, быстрее и масштабнее, чем это удается сегодня".

Главная проблема этого плана заключается в том, что порт Констанцы уже сейчас работает на пределе своей мощности, пишет The Guardian.

Турция, в свою очередь, предлагает вариант организации "безопасных маршрутов" из трех украинских портов даже без разминирования подходов к ним.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "местонахождение мин известно", и что "коммерческие суда, возможно, под управлением украинских лоцманов, могут безопасно проходить в порты и из них без разминирования", а чиновники Турции будут для успокоения России "проверять коммерческие суда на наличие контрабандного оружия".

Член переговорной группы от Украины Давид Арахамия поставил под сомнение предложение Турции, сказав, что "военные против" и что "у нас очень сдержанный оптимизм по отношению к этой модели".

15 июня замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина готовит дополнительные мощности для хранения зерна, чтобы в случае невозможности экспорта через порты была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай.

Спутниковые снимки подтверждают, что Россия продолжает нелегально вывозить украинское зерно из Севастополя в Сирию.
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАТО готовит новую стратегию к саммиту в Мадриде
noimageWelt пишет о якобы давлении Макрона, Шольца и Драги
noimageЕврокомиссия - за статус кандидата в члены ЕС для Украины
Лента новостей