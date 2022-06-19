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19 июня 22, 16:12
Посол США ответила Зеленскому насчет темпов западной помощи
Бриджит Бринк
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Посол США в Украине Бриджит Бринк ответила на намеки президента Владимира Зеленского насчет низких темпов западной помощи для Украины

Об этом она сообщила в интервью Голосу Америки.

На вопрос о том, что Зеленский сделал намек, что США выделяют недостаточно помощи или делают это слишком поздно, Бринк признала, что на раннем этапе были некоторые проблемы. 

"Я здесь как раз для того, чтобы убедиться, что все, что мы делаем, непосредственно помогает украинцам на передовой, помогает Украине улучшить свое положение на поле боя, что, как мы уверены, поддержит ее позицию на переговорах, когда до этого дойдет", — сказала посол.

Также она отметила, что посольство США в Украине сосредоточено на том, чтобы как можно скорее предоставить Украине средства обеспечения безопасности, оружие, в котором Украина нуждается.

Ранее Бринк отреагировала на "скандал" вокруг заявления президента Штатов Джо Байдена о том, что официальный Киев якобы игнорировал предупреждения о грядущем полномасштабном вторжении РФ. В комментарии LIGA.net посол сказала, что "это не заслуживает быть новостью".
liga.net
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