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19 июня 22, 22:51
У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через РФ
Каспийский трубопроводный консорциум
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Президент Казахстана в присутствии Путина сказал, что не признает ДНР и ЛНР

Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд резких заявлений в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, пишет Коммерсант.

17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В присутствии российского президента он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

"Если право нации на самоопределение действительно будет реализовано по всему земному шару, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос", — сказал Токаев.

Также в присутствии Путина Токаев выразил претензии депутатам нелегитимной Государственной думы и российским пропагандистам, обвинив их в разжигании вражды между Казахстаном и Россией.

На следующий день российская деловая газета Коммерсант сообщила о том, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться.

Официальная причина – в акватории рядом с терминалом, где заканчивается нефтепровод из Казахстана, неожиданно обнаружили торпеды и мины времен Второй мировой войны.

Очередные работы по разминированию назначены на 20 июня, они могут продлиться до конца месяца.

В начале июня Казахстан решил изменить название экспортной нефти, чтобы ее не путали с российской.
liga.net
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