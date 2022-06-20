У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через РФ

Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд резких заявлений в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, пишет Коммерсант.
17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В присутствии российского президента он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.
"Если право нации на самоопределение действительно будет реализовано по всему земному шару, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос", — сказал Токаев.
Также в присутствии Путина Токаев выразил претензии депутатам нелегитимной Государственной думы и российским пропагандистам, обвинив их в разжигании вражды между Казахстаном и Россией.
На следующий день российская деловая газета Коммерсант сообщила о том, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться.
Официальная причина – в акватории рядом с терминалом, где заканчивается нефтепровод из Казахстана, неожиданно обнаружили торпеды и мины времен Второй мировой войны.
Очередные работы по разминированию назначены на 20 июня, они могут продлиться до конца месяца.В начале июня Казахстан решил изменить название экспортной нефти, чтобы ее не путали с российской.