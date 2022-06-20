У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через РФ

Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд резких заявлений в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, пишет Коммерсант.

17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В присутствии российского президента он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

"Если право нации на самоопределение действительно будет реализовано по всему земному шару, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос", — сказал Токаев.

Также в присутствии Путина Токаев выразил претензии депутатам нелегитимной Государственной думы и российским пропагандистам, обвинив их в разжигании вражды между Казахстаном и Россией.

На следующий день российская деловая газета Коммерсант сообщила о том, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться.

Официальная причина – в акватории рядом с терминалом, где заканчивается нефтепровод из Казахстана, неожиданно обнаружили торпеды и мины времен Второй мировой войны.

Очередные работы по разминированию назначены на 20 июня, они могут продлиться до конца месяца.