ЕС продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма

Совет Европейского Союза в понедельник решил продлить еще на один год – до 23 июня 2023 года – санкции против России, которые были введены восемь лет назад в ответ на захват и оккупацию Крыма и города Севастополя. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Крымские" санкции против РФ действуют с июня 2014 года, и ежегодно их продлевают на 12 месяцев.

Ограничительные меры Брюсселя подразумевают запрет на ввоз продукции в Евросоюз из Крыма, инфраструктурные и финансовые инвестиции на полуострове. Европейским круизным судам запрещено заходить в порты полуострова, кроме экстренных случаев.

Также запрещается экспорт товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного, энергетического сектора Крыма, в том числе разведки и добычи нефти, газа и других минеральных ресурсов.

Решение продлить санкции подтверждает неизменность позиции Европейского Союза по Крыму.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крымского полуострова как серьезное нарушение международного права. Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", — отмечает Совет ЕС.





После 24 февраля ЕС ввел еще шесть пакетов санкций и готовит седьмой.