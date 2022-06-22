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22 июня 22, 12:14
Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию
Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда считает, что российского диктатора Владимира Путина необходимо заставить просить Европу о переговорах

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нужно "закрутить гайки" РФ настолько, чтобы российский диктатор Владимир Путин сам просил европейских лидеров о переговорах. Об этом он заявил на совещании польских послов в Варшаве, передает Укринформ. 

По его словам, необходимо заставить Россию придерживаться международного права, чтобы она остановила боевые действия, а Украина полностью восстановила территориальную целостность в границах 1991 года. 

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", — заявил польский президент. 

Он отметил, что санкции против России должны действовать до тех пор, "пока Украине не скажет, что их можно отменить", а до того момента их необходимо усиливать. 

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы Путин просил о разговоре", – резюмировал Дуда. 

Дуда комментировал шантаж российского диктатора Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться". 

Также президент Польши заявил военнослужащим польского контингента НАТО, что на восточном фланге Альянса они с коллегами из других стран дислоцированы для того, чтобы у России не было соблазна напасть.
liga.net
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