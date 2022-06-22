Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию

Президент Польши Анджей Дуда считает, что нужно "закрутить гайки" РФ настолько, чтобы российский диктатор Владимир Путин сам просил европейских лидеров о переговорах. Об этом он заявил на совещании польских послов в Варшаве, передает Укринформ.

По его словам, необходимо заставить Россию придерживаться международного права, чтобы она остановила боевые действия, а Украина полностью восстановила территориальную целостность в границах 1991 года.

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее — в Грузии и Сирии — отвратительная пропаганда. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", — заявил польский президент.

Он отметил, что санкции против России должны действовать до тех пор, "пока Украине не скажет, что их можно отменить", а до того момента их необходимо усиливать.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы Путин просил о разговоре", – резюмировал Дуда.





Также президент Польши заявил военнослужащим польского контингента НАТО, что на восточном фланге Альянса они с коллегами из других стран дислоцированы для того, чтобы у России не было соблазна напасть.

