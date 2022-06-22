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22 июня 22, 12:27
В Белом доме назвали три цели предстоящих саммитов G7 и НАТО
Джон Кирби
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Президент США Джо Байден готовится к поездке в Германию на G7, а затем – в Мадрид на саммит НАТО

Основными целями предстоящих саммитов стран Большой семерки и НАТО станут поддержка Украины, укрепление мировой экономики в условиях войны, планирование будущего демократического мира. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Он рассказал, что президент США Джо Байден готовится к поездке в Германию на G7, а затем – в Мадрид на саммит НАТО.

"Свободный мир продемонстрировал невероятное единство и решимость для достижения трех ключевых целей, которые, я думаю, вы увидите в центре этой поездки", – сказал Кирби.

Он перечислил эти всеобъемлющие цели, с которыми Байден отправляется на саммиты:

– Непоколебимость – укрепление непоколебимой поддержки демократической, суверенной и процветающей Украины и привлечение России к ответственности за ее агрессивную войну.

– Преодоление сбоев в мировой экономике, включая цены на энергию и продукты питания, вызванные войной России против Украины, которая затрагивает семьи во всем мире, в том числе в США.

– Разработка концепции положительного видения мира, в котором демократия может добиться успеха и победить авторитарные и коррумпированные концепции.

Саммит G7 в Германии состоится 26-28 июня, саммит НАТО в Испании – 29-30 июня.
liga.net
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