В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса

Сегодня, 22 июня, в Гомельской области Беларуси стартовало "мобилизационное учение" с привлечением сил спецопераций. Об этом пропагандистское агентство страны Белта написало со ссылкой на Минобороны РБ.
Такое "учение" будет проходить до 1 июля, утверждают в Минске.
Союзники российских оккупантов добавили, что "для создания приближенной к реальной обстановки... спланировано участие подразделений сил спецопераций".
Там подчеркнули, что это "ежегодное" мероприятие "с целью проверки готовности в/к выполнять задачи".
"Будут отработаны вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", – пишет беларуский госресурс.СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины.
Военные страны-союзницы РФ уверяют, что поставка солдат в в/ч якобы не планируется, а призванные на сборы "запасники" будут участвовать лишь в учении в составе военкоматов.
Напомним, 6 мая 2022 года диктатор Беларуси Лукашенко приказал армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной, а 7 июня там объявили учения по переходу на военное время.