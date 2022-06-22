В Беларуси близ Украины начались "учения": вызвали из запаса

Сегодня, 22 июня, в Гомельской области Беларуси стартовало "мобилизационное учение" с привлечением сил спецопераций. Об этом пропагандистское агентство страны Белта написало со ссылкой на Минобороны РБ.

Такое "учение" будет проходить до 1 июля, утверждают в Минске.

Союзники российских оккупантов добавили, что "для создания приближенной к реальной обстановки... спланировано участие подразделений сил спецопераций".

Там подчеркнули, что это "ежегодное" мероприятие "с целью проверки готовности в/к выполнять задачи".

"Будут отработаны вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", – пишет беларуский госресурс.





Из Беларуси полетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера. Военные страны-союзницы РФ уверяют, что поставка солдат в в/ч якобы не планируется, а призванные на сборы "запасники" будут участвовать лишь в учении в составе военкоматов. Напомним, 6 мая 2022 года диктатор Беларуси Лукашенко приказал армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной, а 7 июня там объявили учения по переходу на военное время. Напомним, 6 мая 2022 года диктатор Беларуси Лукашенко приказал армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной, а 7 июня там объявили учения по переходу на военное время.





В начале лета президент Зеленский сказал, что аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси. 15 июня Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси.





В тот же день Зеленский собирал ставку по возможному вторжению.





13 июня советник главы ОП Подоляк заявил, что если Лукашенко "хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину".





Также он признал, что власти готовились к масштабным боям на Донбассе, но не ожидали наступления из Беларуси. 17 июня секретарь СНБО Данилов заявил, что "сегодня мы не видим угроз нового наступления из Беларуси".





20 июня на Банковой повторили, что не видят высокого риска вторжения Беларуси.