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24 июня 22, 16:24
В Молдове заявили, что присоединятся к санкциям против РФ
Игорь Гросу
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В Молдове заявили, что присоединятся к санкциям против РФ.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Об этом он сказал в эфире молдавского телеканала, передает Newsmaker.

Он отметил, статус кандидата в ЕС подразумевает проявление солидарности с европейскими странами, потому уверен, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.

"Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывает нас и в дальнейшем быть солидарными. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", – сказал Гросу.

На вопрос, какова будет реакция России на это решение, Гросу ответил, что Молдова надеется поддерживать хорошие отношения, но просит уважать ее европейский курс.

"Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там (в России. – Прим. Ред.). Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС", – сказал Гросу.

Спикер молдавского парламента также отметил, что все россияне и русскоязычное население Молдовы "чувствуют себя в республике хорошо": "Их не запугивают, они очень хорошо интегрировались в общество. Поэтому не надо придумывать проблемы там, где их нет. Мы – маленькая страна, но хотим, чтобы нас уважали".

Ранее Молдова отказывалась вводить санкции против РФ. Президент Молдовы Майя Санду говорила, что "оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию, мы не поможем никому".

14 мая Гросу заявил, что Кишинев направит в Украину крупную партию медикаментов и медоборудования, а также саперов для разминирования, но не намерен передавать оружие. 

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
liga.net
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