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26 июня 22, 17:38
Шольц: Поддержка Украины вызывает у Путина головную боль
Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что международная поддержка Украины вызывает у российского диктатора Владимира Путина "головную боль"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что международная поддержка Украины вызывает у российского диктатора Владимира Путина "головную боль", о чем только свидетельствуют очередные обстрелы Киева оккупантами. Слова Шольца на открытии саммита G7 приводит агентство The Associated Press.

По его словам, ракетные удары России по жилым домам Киева "демонстрируют важность международного единства в поддержке Украины". 

"Можно с уверенностью сказать, что Путин не считался с этим, и это до сих пор вызывает у него головную боль — огромная международная поддержка Украины, но конечно, также мужество и отвага украинцев в защите своей страны", — заявил Шольц. 

Он отметил, что ракетные обстрелы Киева показывают правильную позицию западных стран, которые продолжают поддерживать Украину. 

Шольц считает, что в данный момент переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не планируются, потому что он уверен, что условия мира можно навязать. 

21 июня немецкая оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с Путиным.
liga.net
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