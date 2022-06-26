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26 июня 22, 17:57
Лидеры G7 высмеяли "крутой" образ Путина
Лидеры G7
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Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли "крутой" образ российского диктатора Владимира Путина

Лидеры G7 на саммите в Германии высмеяли "крутой" образ российского диктатора Владимира Путина, который любил фотографироваться с голым торсом. Слова лидеров цитирует газета The Guardian со ссылкой на AFP.

На открытии саммита премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заждался вопросом: "Куртки надеты? Куртки сняты? Мы снимем наши пальто?". 

В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил "подождать" официальное фото, прежде чем раздеваться, на что Джонсон ответил, что "мы должны показать, что мы круче Путина". 

Трюдо поддержал Джонсона и заявил, что они "устроят демонстрацию верховой езды с голым торсом", имея в виду известную фотографию Путина в 2009 году, на которой он едет верхом на лошади без рубашки. 

На саммите Джонсон заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что сейчас любая попытка уладить конфликт приведет только к усилению нестабильности в мире. 

22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".
liga.net
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