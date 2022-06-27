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27 июня 22, 15:59
Генсек НАТО анонсировал расширение сил быстрого реагирования
НАТО
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НАТО в 7,5 раз увеличит силы быстрого реагирования – Столтенберг

НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Сейчас такой контингент насчитывает около 40 000 военных.

"Мы нарастим боевые группы на востоке Альянса до уровня бригад. <...> Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 000 человек", – сказал он.

Генсек НАТО добавил, что для оперативности сдерживания на случай вторжения НАТО загодя заведет на восточный фланг больше техники, вооружения и боеприпасов, преимущественно по части ПВО, а также усилит командные пункты и слаживание войск.

СПРАВКА. NRF – воинские формирования НАТО (наземные, воздушные, морские части и ССО) с высокой технической оснащенностью, постоянно находящиеся в высокой степени боеготовности и предназначенные для экстренной поддержки операций Альянса.

Во время сессии вопрос-ответ Столтенберг отметил, что у разных стран восточного крыла НАТО разные потребности в обороне, и потому увеличение контингентов до бригадных габаритов запланировано в некоторых из восьми стран.

По его словам, в Мадриде союзники примут новую концепцию безопасности, где Россию назовут "одной из существенных угроз нашей безопасности".

36-й саммит НАТО состоится 29-30 июня в Мадриде.

25 июня министр обороны Польши Матеуш Блащак сообщил, что будет просить разместить на территории страны бригадную боевую группу Альянса.

26 июня испанская El Pais написала, что НАТО на саммите договорится о "крупнейшем военном развертывании".
liga.net
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