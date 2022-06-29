Саммит НАТО в Мадриде. Генсек Альянса позвонил Зеленскому

За день до начала исторического саммита НАТО в Мадриде, где, как ожидается, союзники назовут Россию непосредственным врагом коллективной безопасности, генсек Альянса созвонился с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению РФ в Украину.

По словам Йенса Столтенберга в Twitter, он обсудил с главой воюющей страны ход боевых действий.

"На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", – заверил генсек Альянса.

Президент подтвердил разговор с генсеком НАТО, рассказал, что "скоординировали позиции в канун Мадридского саммита".

"Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", – подчеркнул Зеленский.



36-й саммит НАТО, приуроченный к 40-летию вступления Испании в Североатлантический альянс, пройдет 29-30 июня в Мадриде, с предваряющими его публичными мероприятиями, которые начнутся с 28 июня.

Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.

Публичные мероприятия на саммите будут транслироваться на сайте НАТО, где в плеере можно выбрать украинский язык перевода. Расписание саммита доступно здесь.





Также 26 июня испанская El Pais написала, что НАТО на саммите договорится о "крупнейшем военном развертывании".