Саммит G7. Что Зеленский просил у лидеров мировых демократий

26-28 июня в Германии проходит саммит стран Большой семерки – G7, саммит лидеров мировых демократий. 27 июня перед ними с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

К сожалению, ни видео речи, ни ее текста в общем доступе нет. Некоторые эпизоды можно восстановить по комментариям отдельных политиков и представителей в СМИ, а также из релиза Офиса президента Украины.

Вот то, что Украина в лице Зеленского просила G7 сделать:

1. Предоставление систем противовоздушной обороны.

Президент США Джо Байден сказал – будет.

2. Ограничение цен на нефть.

Дали поручение – отрабатывается. Это механизм, продвигаемый США уже несколько недель.

3. Закончить войну в этом году.

Мало кто верит, что это возможно без потери Украиной части территорий.

4. Новые санкции.

Конкретизации, какие именно, нет. Золото – обсуждают.

Газ Россия сама ограничивает. Украина без российского газа не сможет перезимовать.

Сейчас уже не стоит особо вопрос о новых санкциях, которые может наложить антипутинская коалиция.

Мы пришли к тому, о чем я предупреждала сразу после вторжения России в Украину: не так важно количество санкций, как размер присоединяющегося к ним мирового ВВП.

Пока у нас 50% "на заборе" – увеличить существенно санкционное давление вряд ли получится.

5. Признать Россию государством-террористом.

Это не окажет существенного эффекта на сдерживание России, поскольку на Россию уже наложено больше санкций, чем на четыре страны, признанные спонсорами терроризма.

В то же время это заставит часть стран, которых, возможно, был шанс убедить перейти на сторону добра, окончательно закрепиться на стороне России, поскольку такой шаг не оставляет пространства для "нейтралитета".

Как минимум 17 июля 2022 года Джо Байдену нужно посетить Ближний Восток.

6. Создание глобального механизма конфискации активов.

Страны уже активно над этим работают. Украине было бы неплохо показать пример на активах заместителя главы Государственной думы РФ Александра Бабакова.

7. Больше финансовой помощи Украине.

Лидеры объяснили, что дают Украине $7,5 млрд ежемесячно.

8. Помощь с экспортом украинского зерна.

Какой план в 45% мирового ВВП на этот счет – непонятно. Потому что в эффективность переговоров с Россией, будь-то ООН или кто-то другой, я не верю.

9. Помощь в восстановлении страны.

Понятно, что это будет полноценно после победы.

10. Гарантии безопасности.

Западные СМИ уже в большинстве своем игнорируют эти заявления, потому что не верят в реалистичность каких-либо гарантий до победы.

Вообще, гарантия у нас может быть одна – вступление в НАТО.