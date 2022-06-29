Утверждена новая стратегия НАТО: Россия – угроза для Альянса

На саммите стран НАТО в Мадриде утверждена новая стратегия Альянса, в которой Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и миру и стабильности в Евроантлантическом регионе".

Формулировка об угрозе, которую представляет Российская Федерация, помещена в разделе "Стратегическая обстановка" (пункт 8).

В преамбуле к документу сказано, что "агрессивная война Российской Федерации против Украины нарушила мир и серьезно изменила обстановку в нашей безопасности. Ее жестокое и незаконное вторжение, неоднократные нарушения международного гуманитарного права и крайние проявления насилия и зверств причинили невыразимые страдания и разрушения... Образ действий Москвы отражает модель агрессивного отношения России к ее соседям и широкому трансатлантическому сообществу".

Также отмечено, что "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

В разделе "Кооперация для безопасности" сказано, что НАТО "будет продолжать развивать партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения общих интересов мира, стабильности и безопасности в евроатлантическом регионе. Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года и все последующие решения в отношении Грузии и Украины".