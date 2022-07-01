Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
30 июня 22, 23:59
Китай назвал новую стратегию НАТО безответственной
Чжао Лицзянь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО "безответственна"

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что принятая на саммите в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО "безответственна" и "поощряет конфликты". Об этом сообщает BBC.

Лицзянь сказал ,что "так называемый концептуальный документ о новой стратегии НАТО не принимает во внимание факты".

По его мнению, новая стратегия "ошибочно определяет Китай как страну, представляющую стратегическую проблему, и очерняет внешнюю политику Китая".

Представитель КНР добавил, что это "безответственно, поощряет конфликты и наполнено мышлением времен холодной войны и идеологическими предрассудками".

В принятом НАТО документе, в частности, говорится: "Заявленные Китайской Народной Республикой (КНР) амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность в отношении своей стратегии, намерений и военного наращивания".
liga.net
Ещё по теме:
США призвали Китай повлиять на Россию
Макрон и Шольц поговорили с Си Цзиньпином об Украине
Китай отказался поставлять запчасти для авиакомпаний России
Путин просит помощи у Китая в войне с Украиной – FT
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского
Лента новостей