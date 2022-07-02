В Германии собрали подписи "за мир" – и капитуляцию Украины

Около 20 немецких интеллектуалов опубликовали в издании Die Zeit призыв к властям Германии и стран Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал "пораженцам" "пойти к черту", о чем написал в Twitter.





В обращении, которое озаглавлено "Прекратить огонь немедленно!", авторы в разных тезисах повторяют риторику Кремля, что поставки вооружений силам обороны Украины, чтобы те могли сдерживать оккупантов и не дать им уничтожить народ и страну, – это "неправильный путь". Переговоры, пишут они, "не означают капитуляцию".





Подписанты не хотят повышения цен из-за поддержки Украины, пишут об "угрозе гуманитарных катастроф и явном риске эскалации", опасаются ядерной войны. Они прямо пишут, что не верят в победу Украины с освобождением оккупированных территорий, ссылаясь при этом на неких "военных экспертов".





Авторы обращения – публицисты, политологи, экономисты, философы, писатели, режиссеры, актеры, а также бывший военный советник прошлого канцлера Ангелы Меркель, – заявляют, что Запад "должен объединиться в противодействии агрессии России в Украине с дальнейшим требованиям реванша", но то, что в случае поражения Украины страны больше не будет, умалчивают.





Украинский посол назвал подписантов "сборищем псевдоинтеллектуалов-неудачников".





"Все вы, Варвики, Вады, Клюхи, Прехты, Йогешвары, Зехи и Ко, должны наконец пойти к черту со своими пораженческими "советами". До свидания", – ответил Мельник авторам обращения.





Это не первое подобное обращение в Германии.





В апреле 2022 года глава МИД Кулеба заявил, что люди в Германии и Европе, которые поддерживают лидера российских оккупантов Владимира Путина, "частично виноваты" в большой войне РФ против Украины.





27 июня канцлер ФРГ Шольц сказал, что отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине.

Большинство немцев считают отношения с РФ навсегда испорченными.



