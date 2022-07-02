Еврокомиссия намерена разрешить России транзит в Калининград

Еврокомиссия намерена разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но ограничит объемы их перевозки. Об этом сообщил Der Spiegel.

Источники издания в Еврокомиссии сообщили, что она планирует "в ближайшие дни" выпустить разъяснение, которое даст России возможность возобновить транзит грузов в Калининградскую область через Литву.

При этом Москве будет разрешено использовать транзитный маршрут для всех видов товаров, в том числе находящихся под санкциями Евросоюза, но с ограничением объема перевозок – не превышая тех объемов для каждого конкретного вида товаров, которые были зафиксированы до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Объем разрешенного транзита будет определяться по таможенным документам Литвы. В отдельных случаях допустимый объем транзита может быть превышен, однако Россия обязана будет аргументировать необходимость каждого такого превышения.

Такое решение, считают источники, даст возможность предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда.





Запрет распространяется на попавшие под санкции Евросоюза товары. Это примерно половина грузов, идущих из России в калининградский эксклав.





РФ начала угрожать Литве ответными мерами. Politico писало, что если РФ решится на войну с НАТО, то ее первой целью может стать Сувалкский коридор.





29 июня медиа сообщили, что транспортировка российских подсанкционных товаров через Литву может возобновиться, поскольку европейские официальные лица ищут компромиссное решение, чтобы разрядить скандал с Москвой.





30 июня сообщалось об опасениях правительства Германии, что размещенные в Литве немецкие солдаты могут быть втянуты в прямой военный конфликт с РФ из-за позиции Литвы по транзиту.