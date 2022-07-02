Еврокомиссия намерена разрешить России транзит в Калининград

Еврокомиссия намерена разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но ограничит объемы их перевозки. Об этом сообщил Der Spiegel.
Источники издания в Еврокомиссии сообщили, что она планирует "в ближайшие дни" выпустить разъяснение, которое даст России возможность возобновить транзит грузов в Калининградскую область через Литву.
При этом Москве будет разрешено использовать транзитный маршрут для всех видов товаров, в том числе находящихся под санкциями Евросоюза, но с ограничением объема перевозок – не превышая тех объемов для каждого конкретного вида товаров, которые были зафиксированы до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Объем разрешенного транзита будет определяться по таможенным документам Литвы. В отдельных случаях допустимый объем транзита может быть превышен, однако Россия обязана будет аргументировать необходимость каждого такого превышения.
Такое решение, считают источники, даст возможность предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда.18 июня Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов России и обратно.