РФ нельзя рассматривать как партнера — глава МИД Польши

Режим российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать и усилить санкции против России, так как нынешние ограничения недостаточны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Финляндию, цитирует его польский канал TVN24.

По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину вся Европа оказалась в новой "стратегической ситуации", где РФ больше нельзя рассматривать как партнера.

"Российский режим должен быть изолирован от международного сообщества и экономики. Нынешние санкции недостаточны, надо продолжить работу над новым пакетом ограничительных мер", — заявил Рау.