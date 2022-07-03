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3 июля 22, 20:19
В Турции задержали судно с краденым зерном из Бердянска
Сухогруз Жибек Жоли
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Казахстанский сухогруз Жибек Жолы 30 июня вышел из Бердянска и 1 июля зашел в турецкий порт Карасу

Турецкая таможня задержала грузовое судно "Жибек Жолы" (Zhibek Zholy) с зерном, которое, по данным властей Украины, было вывезено из захваченного Россией порта Бердянска. Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

"У нас полное сотрудничество. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", — сказал дипломат.

Судно принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping, но с октября 2021 оно зафрахтовано российской компанией ООО "Грин-Лайн". 28 июня судно "Жибек Жоли" погрузили пшеницей в оккупированном Бердянске, откуда оно вышло в турецкий порт Карасу с грузом около 7000 тонн зерна пшеницы.

Посол Боднар сказал, что судьба судна будет решаться на заседании следователей в понедельник. Он выразил надежду, что судно арестуют.

Украина и западные государства неоднократно обвиняли Россию в воровстве украинского зерна и блокировании украинских портов, что чревато продовольственным поставкам в мире. 

23 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна не будет принимать украденное украинское зерно .
liga.net
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