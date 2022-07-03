Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
3 июля 22, 20:22
Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам
Франк-Вальтер Штайнмайер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал "не подталкивать" Украину к переговорам с Россией

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал "не подталкивать" Украину к переговорам с Россией  и заявил, что война решается на поле боя. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

По его словам, война России против Украины является "эпохальным переломом", а российский диктатор Владимир Путин разваливает собственную страну. 

"Чем именно закончится война — вопрос открытый. Сейчас он разыгрывается на поле боя. Но необходима перспектива для переговоров. Однако только Киев может решить, когда Украина сядет за стол переговоров. Мы не будем толкать Украину", — сказал немецкий президент.

Штайнмайер также предположил, что, возможно, Германию ждут "несколько тяжелых лет". 

Ранее Штайнмайер поддержал политику канцлера Олафа Шольца после критики его "неопределенной" позиции по войне России против Украины.  

Он призывал Владимира Путина начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины.

В начале мая Президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".
liga.net
Ещё по теме:
Штайнмайер: Война России против Украины – это перелом эпох
Резников поддержал легализацию оружия
Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России
Макрон и Шольц убеждали Путина прекратить огонь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Германия и союзники готовятся к окончанию войны – Шольц
noimageСуд в Израиле отменил ограничения на въезд украинцев
noimageВ Турции задержали судно с краденым зерном из Бердянска
noimageРФ нельзя рассматривать как партнера — глава МИД Польши
Лента новостей