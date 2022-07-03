Штайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал "не подталкивать" Украину к переговорам с Россией и заявил, что война решается на поле боя. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

По его словам, война России против Украины является "эпохальным переломом", а российский диктатор Владимир Путин разваливает собственную страну.

"Чем именно закончится война — вопрос открытый. Сейчас он разыгрывается на поле боя. Но необходима перспектива для переговоров. Однако только Киев может решить, когда Украина сядет за стол переговоров. Мы не будем толкать Украину", — сказал немецкий президент.

Штайнмайер также предположил, что, возможно, Германию ждут "несколько тяжелых лет".





Он призывал Владимира Путина начать переговоры с президентом Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины.





В начале мая Президент ФРГ заявил, что Путин, напав на Украину, "разрушает саму основу европейского миропорядка".



