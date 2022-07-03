Суд в Израиле отменил ограничения на въезд украинцев

В Израиле суд обязал правительство отменить установленные властями после 24 февраля ограничения на въезд украинцев. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

В воскресенье, 3 июля, Высший суд справедливости Израиля отменил решение министра внутренних дел Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в страну.

Решение суда предусматривает, что украинцы смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Такая практика была введена решением главы МВД после начала полномасштабной войны.

Иск в суд подала одна из адвокатских контор по просьбе украинского посольства.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение суда, заявив, что "верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию".





Также Израиль отказался принимать украинских беженцев. У Зеленского это назвали "недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении".





25 июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Украине в ответ начали рассматривать вопрос приостановки безвизового режима для граждан Израиля.