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4 июля 22, 00:07
Стрельба в торговом центре в Копенгагене, есть погибшие
Стрельба
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Стрельба в торговом центре в Копенгагене, несколько человек погибли

В торговом центре Fields в Копенгагене произошла стрельба, по сообщению официальных лиц, есть пострадавшие. Полиция пока не сообщает подробности, пишет BBC.

Полиция столицы Дании сообщила в Твиттере, что "были выстрелы и несколько человек ранены" в торговом центре Fields, и что на месте работает большое количество сотрудников.

Пока неизвестно, сколько людей могло быть убито или ранено.

Подъезды к торговому центру перекрыты, линия метро, которая связывает его с центром города, тоже. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.

Полиция сообщила в Twitter, что в связи со стрельбой задержан один человек. 


Не менее трех человек госпитализированы в травматологическое отделение при Rigshospitalets, сообщает DR News. Общее количество пострадавших пока неизвестно.

Торговый центр Fields находится на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Дополнено в 21:00. Полиция Копенгагена через Twitter рекомендует тем, кто все еще находится в Fields, созвониться с родными, если телефон разряжается – отправить sms. 

Посетителей торгового центра просят оставаться на месте и ждать сотрудников полиции.

Мэр Копенгагена Софи Андерсен написала в Twitter, что официальные лица не уверены, сколько человек пострадало в результате нападения, но назвала инцидент "крайне серьезным".

После консультаций с полицией, организаторы решили не отменять концерт британского певца Гарри Стайлза, который должен состояться сегодня неподалеку от места происшествия.

Дополнено в 21:55. 

Старший полицейский инспектор Сорен Томассен сказал журналистам, что при стрельбе погибли несколько человек, подозреваемый схвачен полицией, с ним ведутся следственные действия. Это 22-летний датчанин. 

Пока нет никаких свидетельств, что он действовал не один.

Полиция не отрицает возможности, что стрельба может быть квалифицирована как террористический акт.

Томассен не назвал на брифинге число погибших и пострадавших.
liga.net
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