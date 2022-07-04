Стрельба в торговом центре в Копенгагене, есть погибшие

В торговом центре Fields в Копенгагене произошла стрельба, по сообщению официальных лиц, есть пострадавшие. Полиция пока не сообщает подробности, пишет BBC.
Полиция столицы Дании сообщила в Твиттере, что "были выстрелы и несколько человек ранены" в торговом центре Fields, и что на месте работает большое количество сотрудников.
Пока неизвестно, сколько людей могло быть убито или ранено.
Подъезды к торговому центру перекрыты, линия метро, которая связывает его с центром города, тоже. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.
Полиция сообщила в Twitter, что в связи со стрельбой задержан один человек.
Не менее трех человек госпитализированы в травматологическое отделение при Rigshospitalets, сообщает DR News. Общее количество пострадавших пока неизвестно.
Торговый центр Fields находится на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом Каструп.
Дополнено в 21:00. Полиция Копенгагена через Twitter рекомендует тем, кто все еще находится в Fields, созвониться с родными, если телефон разряжается – отправить sms.
Посетителей торгового центра просят оставаться на месте и ждать сотрудников полиции.
Мэр Копенгагена Софи Андерсен написала в Twitter, что официальные лица не уверены, сколько человек пострадало в результате нападения, но назвала инцидент "крайне серьезным".
После консультаций с полицией, организаторы решили не отменять концерт британского певца Гарри Стайлза, который должен состояться сегодня неподалеку от места происшествия.
Дополнено в 21:55.
Старший полицейский инспектор Сорен Томассен сказал журналистам, что при стрельбе погибли несколько человек, подозреваемый схвачен полицией, с ним ведутся следственные действия. Это 22-летний датчанин.
Пока нет никаких свидетельств, что он действовал не один.
Полиция не отрицает возможности, что стрельба может быть квалифицирована как террористический акт.
Томассен не назвал на брифинге число погибших и пострадавших.