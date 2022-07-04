Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 июля 22, 08:50
Литва должна была стать придатком РФ. Но не выходит
Литва
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После блокирования транзита товаров через Литву в Калининград, Россия подняла гвалт и угрожает ударами.
Но не транзит причина истерики РФ

Удовлетворение даже одного требования террориста сегодня сделает его еще более дерзким и жестоким завтра, раздувает его аппетит. А полицейских – слабее и уязвимее.

Новая жертва террориста – Литва.

И хотя может казаться, что речь идет просто о транзите товаров через Литву в российский город Калининград, на самом деле все гораздо глубже и серьезнее – речь о суверенитете, субъектности и независимости Литвы.

Справка.. Калининград – город в Российской Федерации, административный центр Калининградской области. Регион удален от основной части России и имеет сухопутные границы с Польшей и Литвой.

С 18 июня 2022 года Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов РФ и в обратном направлении. Запрет распространяется на товары, попавшие под санкции Евросоюза. Это примерно половина грузов, идущих из России в калининградский эксклав. В списке алкоголь, сигареты, мебель, бытовая техника, строительные материалы.

РФ начала угрожать Литве мерами за такое решение. Если РФ решится на войну с НАТО, ее первой целью может стать Сувальский коридор, расположенный на границе Польши и Литвы, по данным Politico.

С момента распада Советского союза Россия ставила своей целью превратить Литву в транзитную страну – свой придаток, территорию между двумя частями России. Коридорная страна, без права суверенитета над собственной территорией.

Россия требовала экстерриториальности во всем: начиная от товаров, заканчивая людьми, войсками и техникой.

Литва героически сопротивлялась даже тогда, когда члены ЕС требовали от нее обратного при вступлении в Союз.

Сегодняшняя искусственная истерика России по блокированию товарного транзита – это продолжение этой борьбы.

Россия знала еще во время принятия Евросоюзом четвертого пакета санкций, что последствия будут именно такими. В регламентных документах прямо упоминался Калининград.

Но РФ ждала до последнего, чтобы манипулятивно поднять гвалт и угрожать ударами.

Если сделать санкционное исключение для товаров, перемещаемых по территории Литвы, – это именно то, что нужно России, чтобы увеличить свою власть над этой страной и унизить ее суверенитет и европейскую принадлежность.

Сейчас для поражения ЕС России будет достаточно особых прав на литовскую землю и слабости Европы, которая согласится в ответ на угрозы их предоставить.

Но это только по состоянию на сегодня. Не пройдет и нескольких дней, как Россия придет снова за следующей добычей.

Стоит сделать только одну единственную уступку террористу, и вы долго не сможете избавиться от него, но дорого заплатите за эту ошибку.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже предупредил, что ослабление санкций будет означать "умиротворение". А президент США Джо Байден бескомпромиссно и безапелляционно сказал, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

ЕС совместно за четыре месяца войны, которую Россия начала против Украины, преодолели множество различных вызовов.

РФ усовершенствовала свой шантаж и терроризм, чтобы найти уязвимое место внутри Евросоюза и ударить туда. Выделение Литвы как особой территории, освобожденной от части санкций, – сейчас самое уязвимое место, где Россия рассчитывает на слабость ЕС.

Задача Союза сделать наоборот – укрепить Литву, превратив ее в крепость и лишив Москву каких-либо надежд на то, что когда-нибудь Литва даже теоретически может стать ее коридором.

Агия Загребельская
соучредитель Лиги антитраста, госуполномоченная АМКУ 2015-2019 гг..


liga.net
Ещё по теме:
Россия сымитировала ядерную атаку в Калининграде
Франция увеличила импорт сжиженного газа из РФ
Если Украина проиграет, то Россия нападет на страны Балтии
В районе базы армии России недалеко от Украины – взрыв:видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Болгарию покинули 70 сотрудников посольства РФ
noimageСтрельба в торговом центре в Копенгагене, есть погибшие
noimageГермания и союзники готовятся к окончанию войны – Шольц
noimageСуд в Израиле отменил ограничения на въезд украинцев
noimageШтайнмайер: Не подталкивайте Украину к переговорам
Лента новостей