Литва должна была стать придатком РФ. Но не выходит

Удовлетворение даже одного требования террориста сегодня сделает его еще более дерзким и жестоким завтра, раздувает его аппетит. А полицейских – слабее и уязвимее.

Новая жертва террориста – Литва.

И хотя может казаться, что речь идет просто о транзите товаров через Литву в российский город Калининград, на самом деле все гораздо глубже и серьезнее – речь о суверенитете, субъектности и независимости Литвы.

Справка.. Калининград – город в Российской Федерации, административный центр Калининградской области. Регион удален от основной части России и имеет сухопутные границы с Польшей и Литвой.

С 18 июня 2022 года Литва ограничила транзит грузов по железной дороге в Калининград из других регионов РФ и в обратном направлении. Запрет распространяется на товары, попавшие под санкции Евросоюза. Это примерно половина грузов, идущих из России в калининградский эксклав. В списке алкоголь, сигареты, мебель, бытовая техника, строительные материалы.

РФ начала угрожать Литве мерами за такое решение. Если РФ решится на войну с НАТО, ее первой целью может стать Сувальский коридор, расположенный на границе Польши и Литвы, по данным Politico.

С момента распада Советского союза Россия ставила своей целью превратить Литву в транзитную страну – свой придаток, территорию между двумя частями России. Коридорная страна, без права суверенитета над собственной территорией.

Россия требовала экстерриториальности во всем: начиная от товаров, заканчивая людьми, войсками и техникой.

Литва героически сопротивлялась даже тогда, когда члены ЕС требовали от нее обратного при вступлении в Союз.

Сегодняшняя искусственная истерика России по блокированию товарного транзита – это продолжение этой борьбы.

Россия знала еще во время принятия Евросоюзом четвертого пакета санкций, что последствия будут именно такими. В регламентных документах прямо упоминался Калининград.

Но РФ ждала до последнего, чтобы манипулятивно поднять гвалт и угрожать ударами.

Если сделать санкционное исключение для товаров, перемещаемых по территории Литвы, – это именно то, что нужно России, чтобы увеличить свою власть над этой страной и унизить ее суверенитет и европейскую принадлежность.

Сейчас для поражения ЕС России будет достаточно особых прав на литовскую землю и слабости Европы, которая согласится в ответ на угрозы их предоставить.

Но это только по состоянию на сегодня. Не пройдет и нескольких дней, как Россия придет снова за следующей добычей.

Стоит сделать только одну единственную уступку террористу, и вы долго не сможете избавиться от него, но дорого заплатите за эту ошибку.

Президент Литвы Гитанас Науседа уже предупредил, что ослабление санкций будет означать "умиротворение". А президент США Джо Байден бескомпромиссно и безапелляционно сказал, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

ЕС совместно за четыре месяца войны, которую Россия начала против Украины, преодолели множество различных вызовов.

РФ усовершенствовала свой шантаж и терроризм, чтобы найти уязвимое место внутри Евросоюза и ударить туда. Выделение Литвы как особой территории, освобожденной от части санкций, – сейчас самое уязвимое место, где Россия рассчитывает на слабость ЕС.

Задача Союза сделать наоборот – укрепить Литву, превратив ее в крепость и лишив Москву каких-либо надежд на то, что когда-нибудь Литва даже теоретически может стать ее коридором.

Агия Загребельская



