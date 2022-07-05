Си Цзиньпин отказался приехать в РФ по приглашению Путина

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить Россию по предложению российского диктатора Владимира Путина, сославшись на ограничения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Дипломатические источники в Пекине сообщили, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 15 июня Путин пригласил его посетить Россию, однако китайский лидер сказал, что "в ближайшем будущем будет трудно" приехать в РФ.

Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля накануне полномасштабного вторжения России в Украину, однако, как отмечает издание, настала очередь лидера Китая посетить Россию в рамках "дипломатических церемоний".

Журналисты допускают, что Си Цзиньпин пытается "стабилизировать не только внутреннюю среду, но и внешнюю среду в преддверии съезда Коммунистической партии", а также избежать углубления конфликта с США и Европой, которые усиливают давление на Россию из-за экономических санкций.





15 июня Си Цзиньпин обсудил с Путиным Украину, сказал, что Китай "за мир во всем мире".





30 июня Китай назвал новую стратегию НАТО "безответственной".

