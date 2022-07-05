Лавров в Монголии. На переднем плане – золотая свастика.ФОТО

Главная пропагандистка МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фото со встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

На нем политики сидят в юрте, но на переднем плане кадра – не они, а ваза с золотой свастикой.

Свастика – древний символ, который, до его использования нацистами, присутствовал во многих культурах, в частности в индуизме, джайнизме, буддизме.





Однако, как отмечает Радио Свобода, это не помешало российским силовикам в феврале арестовать на 15 суток оппозиционерку Марию Алехину за фото с индийской свастикой. Будут ли по возвращении в Россию арестованы Лавров с Захаровой – пока неизвестно.



