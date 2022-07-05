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5 июля 22, 13:05
Лавров в Монголии. На переднем плане – золотая свастика.ФОТО
Лавров
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Захарова из МИД России опубликовала фото с Лавровым и президентом Монголии, но композиционно кадр возглавляет ваза с золотой свастикой

Главная пропагандистка МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фото со встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

На нем политики сидят в юрте, но на переднем плане кадра – не они, а ваза с золотой свастикой.

Свастика – древний символ, который, до его использования нацистами, присутствовал во многих культурах, в частности в индуизме, джайнизме, буддизме.


Однако, как отмечает Радио Свобода, это не помешало российским силовикам в феврале арестовать на 15 суток оппозиционерку Марию Алехину за фото с индийской свастикой. Будут ли по возвращении в Россию арестованы Лавров с Захаровой – пока неизвестно.

Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". 

РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину. При этом черты фашистского режима имеет сам режим российского диктатора Владимира Путина. 

Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".
liga.net
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