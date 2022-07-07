Минобороны Германии не отдает Украине 200 БТР Fuchs

Немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС предложил передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов бундесвера, но Министерство обороны Германии выступило категорически против, назвав это грабежом. Об этом сообщило немецкое агентство dpa.

"Мы поддерживаем Украину как можем, но должны сохранить способность Германии защитить себя", — заявила в четверг, 7 июля, министр Кристин Ламбрехт.

"Поэтому это безответственно – хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", — добавила она.

Генерал Эбергард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, накануне заявил, что не видит возможности передать Украине бронетехнику.

Депутаты от ХДС по своей инициативе ссылаются на апрельское решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения в Украину.

"Украинская армия нуждается в быстрой поставке надежных средств, которые можно было бы сразу использовать на передовой. Такие средства есть на вооружении Бундесвера и должны быть сняты с использования Бундесвером – это бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.

На вооружении Германии более 800 БТР TPz 1 Fuchs в различных модификациях – от мобильных радаров до медицинских машин. По словам генерала Зорна, германская армия не может себе позволить передать даже часть этих БТР.





В июне 2022 года посол Андрей Мельник заявил, что Украина ожидает от Берлина зеленого света на закупку в Германии 100 новых самоходных артиллерийских гаубиц Рanzerhaubitze 2000, 10 комплексов противовоздушной обороны IRIS-T, а также поставки вооружений из резервуаров около 800 единиц БТР Fuchs, 325 танков Leopard-2 или 380 БМП Marder".





В отличие от Германии Франция пообещала передать Украине значительное количество БТР.

