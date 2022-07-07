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7 июля 22, 12:45
Дуда и Науседа едут на Сувалкский перешеек
Гитанас Науседа и Анджей Дуда
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Дуда и Науседа едут на Сувалкский перешеек с министрами обороны Польши и Литвы.

Президент Польши Анджей Дуда и его коллега из Литвы Гитанас Науседа посетят 7 июля Сувалкский перешеек – первое место, которое потенциально может атаковать Россия в случае нападения. Об этом сообщает Польское радио.

Вместе с Дудой и Науседой в Сувалки поедут министры обороны Польши Мариуш Блащак и Литвы Арвидас Анушаускас. Они в частности посетят командный пункт многонациональной дивизии "Северный Восток", который расположен на перешейке.

Замглавы МИД Польши Марцин Пшидач подчеркнул, что перешеек – единственная связь стран Балтии с другими союзниками.

"Польша осознает, что эта "узкая полоса" считается критической точкой на геополитической карте мира", – сказал он.

По мнению Пшидача, присутствие президентов должно привлечь постоянное внимание союзников к разным вызовам и угрозам в этой части мира. Он также отметил, что процесс увеличения присутствия сил НАТО в Польше "не завершен".

СПРАВКА. Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ. Эксперты американского Politico предполагали, что коридор может стать первой целью армии России, если она все же решится на прямую конфронтацию с НАТО.

Литва в соответствии с санкциями ЕС ограничила транзит некоторых грузов в Калининградскую область России. РФ начала угрожать Литве.  По данным Reuters, в ЕС ведут переговоры о разрешении РФ возить грузы в Калининград через Литву. Однако Науседа заявил, что на уступки не пойдет и не будет реагировать на угрозы России. 
liga.net
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