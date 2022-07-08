Германия просит Канаду вернуть турбину для Северного потока

Министр экономики Германии попросил Канаду вернуть турбину из Северного потока, находящуюся там на ремонте. В интервью Bloomberg Роберт Хабек заявил, что его стране нужен российский газ, а ситуация с турбиной дает Владимиру Путину шанс оправдать сокращение поставок газа техническими проблемами.

"Я первым буду бороться за следующий жесткий пакет санкций ЕС, но сильные санкции должны вредить России и Путину больше, чем в нашей экономике", — сказал Габек.

По словам министра, от мощностей Северного потока зависит не только Германия, но и вся Европа.

"Заполненные хранилища в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и для надежности поставок в Европу", — сказал он.

"Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу доставлять ее в Россию, а прошу доставить в Германию. И я вынужден просить об этом с тяжелым сердцем", — добавил Габек.