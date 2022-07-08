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8 июля 22, 00:13
Германия просит Канаду вернуть турбину для Северного потока
Министр экономики Германии
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Роберт Хабек заявил, что из-за ограничения работы Северного потока Германия страдает больше, чем Россия

Министр экономики Германии попросил Канаду вернуть турбину из Северного потока, находящуюся там на ремонте. В интервью Bloomberg Роберт Хабек заявил, что его стране нужен российский газ, а ситуация с турбиной дает Владимиру Путину шанс оправдать сокращение поставок газа техническими проблемами.

"Я первым буду бороться за следующий жесткий пакет санкций ЕС, но сильные санкции должны вредить России и Путину больше, чем в нашей экономике", — сказал Габек.

По словам министра, от мощностей Северного потока зависит не только Германия, но и вся Европа.

"Заполненные хранилища в Германии важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка и для надежности поставок в Европу", — сказал он.

"Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу доставлять ее в Россию, а прошу доставить в Германию. И я вынужден просить об этом с тяжелым сердцем", — добавил Габек.

С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает только на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами – якобы из-за санкций Газпрома не вернули одну из турбин газопровода. Хабек уверен, что решение России сократить прокачку газа имеет политическую мотивацию. До начала отопительного сезона Германия, как и остальные страны Евросоюза, должна заполнить подземные хранилища на 80%. Сейчас этот показатель чуть ниже 63%.
liga.net
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