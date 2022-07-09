В Беларуси зафиксировали перемещение колонны техники РФ

В Беларуси замечено перемещение колонны российской техники со стороны Минска в направлении Бобруйска Гомельской области, которая граничит с Украиной. Telegram-канал Беларускі гаюн сообщает, что в колонне около 10 единиц техники, среди которой КамАЗы и грузовики с прицепами.
Отмечается, что техника со знаком "V" принадлежит Южному военному округу армии РФ. Колонна движется по трассе М5 в сторону города Бобруйск в Беларуси.
СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили до 16 июля. Ранее настолько масштабных учений в приграничной Гомельской области не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Президент Зеленский говорил об угрозе нападения. В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. 6 июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы армия Беларуси готовила ударные группировки около Украины.