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9 июля 22, 15:49
В Беларуси зафиксировали перемещение колонны техники РФ
техника РФ
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В Беларуси замечено перемещение колонны российской военной техники в составе десяти российских КамАЗов в направлении Бобруйска

В Беларуси замечено перемещение колонны российской техники со стороны Минска в направлении Бобруйска Гомельской области, которая граничит с Украиной. Telegram-канал Беларускі гаюн сообщает, что в колонне около 10 единиц техники, среди которой КамАЗы и грузовики с прицепами.

Отмечается, что техника со знаком "V" принадлежит Южному военному округу армии РФ. Колонна движется по трассе М5 в сторону города Бобруйск в Беларуси.

СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили до 16 июля. Ранее настолько масштабных учений в приграничной Гомельской области не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы.  Президент Зеленский говорил об угрозе нападения. В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. 6 июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы армия Беларуси готовила ударные группировки около Украины.

Ранее сообщалось, что в Беларуси усиливают авиатренировки сразу на пяти аэродромах: туда прибыли летчики из РФ, также проходят тренировки по десантированию. 
liga.net
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