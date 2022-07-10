Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20

Россия не показывает готовности к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, которого бойкотировали западные коллеги на встрече G20, получил ясный сигнал. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RFI.

"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии… Если будет возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", – сказал глава Госдепа.

Блинкен также отметил, что "был сильный консенсус" – и Россия осталась изолированной на встрече, "как это было много раз" с начала полномасштабной войны против Украины.

"По факту министр иностранных дел Лавров рано ушел с заседания, может быть, потому, что этот месседж был очень ясным", – добавил американский дипломат.





Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.



