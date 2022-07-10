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9 июля 22, 22:50
Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20
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Глава Госдепа США Блинкен считает, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Лавров, которого бойкотировали на G2, получил сигнал

Россия не показывает готовности к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, которого бойкотировали западные коллеги на встрече G20, получил ясный сигнал. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RFI.

"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии… Если будет возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", – сказал глава Госдепа.

Блинкен также отметил, что "был сильный консенсус" – и Россия осталась изолированной на встрече, "как это было много раз" с начала полномасштабной войны против Украины.

"По факту министр иностранных дел Лавров рано ушел с заседания, может быть, потому, что этот месседж был очень ясным", – добавил американский дипломат.

Главы МИД Большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20: они отказались с ним ужинать, фотографироваться или беседовать тет-а-тет. Российский министр покинул встречу G20 досрочно. 

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден заявил, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо.
liga.net
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