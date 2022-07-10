Блинкен прокомментировал бойкот и ранний уход Лаврова на G20

Россия не показывает готовности к серьезной дипломатии, а глава МИД РФ Сергей Лавров, которого бойкотировали западные коллеги на встрече G20, получил ясный сигнал. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает RFI.
"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готова к серьезной дипломатии… Если будет возможность для дипломатии, мы ею воспользуемся", – сказал глава Госдепа.
Блинкен также отметил, что "был сильный консенсус" – и Россия осталась изолированной на встрече, "как это было много раз" с начала полномасштабной войны против Украины.
"По факту министр иностранных дел Лавров рано ушел с заседания, может быть, потому, что этот месседж был очень ясным", – добавил американский дипломат.Главы МИД Большой семерки бойкотировали Лаврова на встрече G20: они отказались с ним ужинать, фотографироваться или беседовать тет-а-тет. Российский министр покинул встречу G20 досрочно.