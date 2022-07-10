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10 июля 22, 17:05
ООН зафиксировала 124 случая военных изнасилований в Украине
Акция протеста перед посольством РФ в Риге против изнасилований
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"Это верхушка айсберга"

В ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".

Спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен утверждает, что ее офис зафиксировал 124 случая "военных изнасилований". Паттен считает, что эти данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают реальных масштабов сексуального насилия в ходе войны России против Украины.

6 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв. 

28 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что только за первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии со стороны российских оккупантов. 

25 июня Елена Зеленская в интервью немецким медиа обвинила российские войска в систематических изнасилованиях на временно оккупированных территориях. 


liga.net
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