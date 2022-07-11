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10 июля 22, 18:53
Цель визита Байдена на Ближний Восток – найти оружие
Байден
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В США начинают думать, насколько долго смогут поддерживать Украину своим оружием без риска для своей армии

В повестку дня ближневосточного турне президента США Джо Байдена, которое состоится 13-16 июля, входит поиск оружия советского производства для Украины, пишет The New York Times.

Издание пишет, что США не хотят давить на президента Владимира Зеленского и требовать мирного соглашения с Россией, но уже появляются опасения, сколько еще можно будет оказывать столь высокий уровень материальной поддержки Украины.

"По некоторым оценкам, одобренного Конгрессом пакета военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как долго может продолжаться текущая поставка оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США", — говорится в публикации.

Поэтому американские официальные лица призывают третьи страны передать остатки оружия советского производства, с которым знакомы Вооруженные Силы Украины.

Этот пункт будет в программе визита Байдена на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, когда-то являвшихся клиентами Советского Союза.

Представитель Белого дома Джон Кирби в конце июня заявил, что Украине все еще необходимо советское оружие. 

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что ищет по всему миру советское оружие, для того чтобы выкупить его для Украины. 

По словам Уоллеса, запасы советской военной техники и оборудования есть в 23 странах мира. 

27 апреля после встречи с союзниками на американской базе Рамштайн в Германии Резников объявил, что Украина переходит на западные калибры. 
liga.net
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