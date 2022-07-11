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10 июля 22, 18:57
Партия экс-премьера Японии уверенно победила на выборах
Кисида
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Либерально-демократическая партия Японии получила большинство на выборах в верхнюю палату парламента

Правящая коалиция Японии уверенно победила на выборах в верхнюю палату парламента, состоявшихся через два дня после убийства влиятельного политика, бывшего премьера Синдзо Абэ, сообщило местное издание NHK.

По данным экзит-пола издания, Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кисиды и ее младший партнер по коалиции партия Комей получили более половины мандатов. Ожидается, что они получат от 69 до 83 представителей в 125-местной палате.

"Очень важно, что мы смогли провести эти выборы вместе в то время, когда насилие пошатнуло основы выборов", — заявил Кисида.

Агентство Reuters указывает, что выборы в верхнюю палату в Японии обычно являются референдумом по доверию действующему правительству. О его смене речь не идет, потому что это определяет нижняя палата.



Сильный результат выборов усиливает позиции Кисиды и открывает путь к пересмотру пацифистской конституции Японии, а именно девятой статьи, провозглашающей отказ Японии от права ведения войны и создания вооруженных сил.

Кисида может быть осторожным по поводу конституционных изменений, но очевидная победа развязывает ему руки в увеличении оборонных расходов Японии. На фоне напряженности в отношениях с Китаем, Россией и КНДР это было ключевым предвыборным обещанием его партии.

В июне Фумио Кисида заявил, что нападение России на Украину нельзя игнорировать, потому что это удар по основам международного строя.
liga.net
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