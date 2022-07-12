В США показали видео с инструкциями на случай ядерного удара

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоинструкции для горожан о том, что им следует делать в случае ядерного удара.

В ролике не говорится, кто может нанести ядерный удар по США, он начинается с "вводной", что по городу ударила "большая бомба".

Затем перечисляются важнейших для выживания пункта: спрятаться в помещении, желательно в подвале, держаться подальше от окон и попытаться найти источник информации о том, что происходит.

Всем, кто оказался во время взрыва на улице, необходимо срочно смыть радиоактивную пыль.

Оказавшимся в такой ситуации рекомендуют не выходить из домов до разрешения властей.





19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс пока не видит реальной подготовки России к нанесению ядерного удара, но бряцание Кремля ядерным оружием является "опасным и безответственным".

