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12 июля 22, 10:15
Иран планирует поставить России боевые беспилотники – AP
беспилотник
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У США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские войска их использованию уже в этом месяце

Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни беспилотных летательных аппаратов, для использования в войне в Украине. Об этом сообщает AP со ссылкой на советника США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, неясно, предоставил ли уже Иран какие-либо из беспилотных систем России, но у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские войска их использованию уже в этом месяце.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение, в ускоренном порядке", – заявил Салливан 11 июля.

Представитель Белого дома отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотники йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.
liga.net
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