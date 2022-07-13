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13 июля 22, 11:22
Путин жертвует страной, вести переговоры невозможно – Бербок
Анналена Бербок
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Российский диктатор Путин "жертвует Россией", продолжая войну против Украины, и вести переговоры с Кремлем невозможно, заявила глава МИД ФРГ Бербок

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не видит никакой возможности вести с Россией какие-либо переговоры о завершении войны, а также отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений. Об этом она заявила в интервью Stern.

"О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских?", – сказала министр.

По словам главы МИД ФРГ, у нее не было прямой связи с российским коллегой Сергеем Лавровым с начала большой войны. Как выразилась Бербок, ей хотелось бы сказать "ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире". Она усомнилась, что Лавров все еще имеет какие-то полномочия решать подобные вопросы, и отметила, что не знает его нынешней роли.

Когда Бербок выступала в начале июля на встрече министров иностранных дел G20 на Бали, Лавров ее не слушал, так как ушел из зала сразу после своего выступления.

Отвечая на вопрос о ее оценке открытого письма некоторых известных в Германии лиц с призывом к фактической капитуляции Украины, завуалированным под "прекращение огня", глава МИД ФРГ заявила, что "на месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку и высокомерное".

"Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?", – ответила Бербок на вопрос, нужно ли, по ее мнению, Украине идти на уступки ради якобы прекращения войны.

По ее мнению, начал и ведя эту войну, российский диктатор Владимир Путин "жертвует своей страной" ради того, чтобы сохранить режим и остаться у власти.

В апреле 2022 года глава МИД Кулеба заявил, что люди в Германии и Европе, которые поддерживают Путина, "частично виноваты" в большой войне РФ против Украины. 

В начале лета на то время посол Украины в Берлине Мельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок: ни одной встречи за 102 дня войны. 

В конце июня она сказала, что война может закончиться "завтра", если Путин прекратит бомбардировки Украины. 

11 июля глава МИД ФРГ заявила, что власти Германии не дадут путинскому газовому шантажу расколоть общество.
liga.net
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