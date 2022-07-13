Путин жертвует страной, вести переговоры невозможно – Бербок

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок не видит никакой возможности вести с Россией какие-либо переговоры о завершении войны, а также отвергает призыв некоторых соотечественников о немедленном прекращении огня и поставок Украине вооружений. Об этом она заявила в интервью Stern.

"О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских?", – сказала министр.

По словам главы МИД ФРГ, у нее не было прямой связи с российским коллегой Сергеем Лавровым с начала большой войны. Как выразилась Бербок, ей хотелось бы сказать "ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире". Она усомнилась, что Лавров все еще имеет какие-то полномочия решать подобные вопросы, и отметила, что не знает его нынешней роли.

Когда Бербок выступала в начале июля на встрече министров иностранных дел G20 на Бали, Лавров ее не слушал, так как ушел из зала сразу после своего выступления.

Отвечая на вопрос о ее оценке открытого письма некоторых известных в Германии лиц с призывом к фактической капитуляции Украины, завуалированным под "прекращение огня", глава МИД ФРГ заявила, что "на месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку и высокомерное".

"Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству?", – ответила Бербок на вопрос, нужно ли, по ее мнению, Украине идти на уступки ради якобы прекращения войны.

По ее мнению, начал и ведя эту войну, российский диктатор Владимир Путин "жертвует своей страной" ради того, чтобы сохранить режим и остаться у власти.





В начале лета на то время посол Украины в Берлине Мельник пожаловался на отсутствие коммуникации с Бербок: ни одной встречи за 102 дня войны.





В конце июня она сказала, что война может закончиться "завтра", если Путин прекратит бомбардировки Украины.





11 июля глава МИД ФРГ заявила, что власти Германии не дадут путинскому газовому шантажу расколоть общество.