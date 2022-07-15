ЕС: Обстрел Винницы – зверство и варварское поведение России

"Зверство в Виннице" – на данный момент последнее в длинной череде жестоких нападений России, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры Украины. Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и комиссара ЕС по кризисному регулированию Янеза Ленарчича.

В заявлении говорится, что россияне атаковали гражданское здание и культурный центр в Виннице, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из которых в критическом состоянии.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища", – сказано в заявлении.

Представители ЕС назвали российский удар по Виннице "зверством".

"Это зверство в Виннице является последним в длинной череде жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры", – констатировали Боррель и Ленарчич.

Они напомнили, что российские оккупанты убили уже тысячи мирных жителей Украины, и заявили, что "это варварское поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено".

В ЕС подчеркнули, что не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, совершенные российскими силами и их политическим руководством.

"Все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. ЕС поддерживает все усилия по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права", – сказано в заявлении.





Посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.