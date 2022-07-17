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17 июля 22, 01:10
США "не оставят вакуум на Ближнем Востоке" – Байден
Байден
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Выступая на саммите лидеров арабских государств, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока

Выступая на саммите лидеров арабских государств, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, где пытаются обеспечить стабильность и увеличить глобальный поток нефти, чтобы обуздать стремительно растущие цены на бензин. Об этом сообщает Sky News.

"Мы не уйдем и не оставим вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран. Мы будем стремиться использовать этот момент с активным, принципиальным американским руководством", — сказал Байден.

Его замечания прозвучали на фоне опасений по поводу ядерных амбиций Ирана и поддержки боевиков в регионе.

Байден также объявил о помощи США в размере $1 млрд для борьбы с голодом в регионе.

Он надеется, что группа ОПЕК+, в которую входит Саудовская Аравия, примет решение об увеличении добычи нефти на встрече 3 августа.

15 июля Байден прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, рассчитывая на увеличение добычи нефти.
liga.net
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