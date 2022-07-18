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17 июля 22, 22:24
Эрдоган встретится с Путиным в Иране
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
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Эрдоган встретится с Путиным в Иране на полях саммита 18-19 июля

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Иране. Об этом сообщает турецкое информагентство Анадолу со ссылкой на управление связей при Администрации президента Турции.

Эрдоган посетит Иран с официальным визитом 18-19 июля. Он прибудет туда по приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.

В Тегеране 19 июля Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием лидеров РФ и Ирана.

На саммите, как ожидается, будут обсуждены текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями, такими как PKK/YPG и ДЕАШ, усилия по политическому урегулированию, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев в страну.

Также на полях саммита состоится двусторонняя встреча Эрдогана и Путина.

11 июля Эрдоган созванивался с Путиным – они обсуждали войну России против Украины и вопросы создания зернового коридора.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в частности в части разминирования. 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина находится "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов, но это "самые сложные шаги".
liga.net
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