Эрдоган встретится с Путиным в Иране

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Иране. Об этом сообщает турецкое информагентство Анадолу со ссылкой на управление связей при Администрации президента Турции.

Эрдоган посетит Иран с официальным визитом 18-19 июля. Он прибудет туда по приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.

В Тегеране 19 июля Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием лидеров РФ и Ирана.

На саммите, как ожидается, будут обсуждены текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями, такими как PKK/YPG и ДЕАШ, усилия по политическому урегулированию, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев в страну.

Также на полях саммита состоится двусторонняя встреча Эрдогана и Путина.

11 июля Эрдоган созванивался с Путиным – они обсуждали войну России против Украины и вопросы создания зернового коридора.





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