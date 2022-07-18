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17 июля 22, 22:32
Скандал. Хорватия не пропустила на границе президента Сербии
Вучич
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Вучич собирался частно посетить Ясеновац, где во время Второй мировой войны был концлагерь, но Хорватия не пропустила его через границу

Президент Сербии Александр Вучич хотел в воскресенье посетить Хорватию с частным визитом, но его не пропустили через границу.

По данным хорватской газеты Jutarnji list, Вучич связался с лидером хорватской Независимой демократической сербской партии (SDSS) Милорадом Пуповацем и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац. Там во время Второй мировой войны был концлагерь усташей, где были убиты многие сербы.

Вучич предложил Пуповацу присоединиться и, если тот сочтет нужным, сообщить правительству Хорватии.

Пуповац связался с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, и правительство оперативно отреагировало оперативно, запретив Вучичу въезд.

Без официального уведомления властей Хорватии, без согласования с посольством Вучич хотел пересечь хорватскую границу с Боснией и Герцеговиной, а именно – ее субъектом Республикой Сербской, и прибыть в Ясеновац около 11:00, а затем в Пакрац около 14:00.

По мнению хорватского правительства, очевидной целью было спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины операции "Буря"

"Он не сдержал ни одного протокола, хотел сделать все вне процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". Мы независимое государство, член ЕС и НАТО. Он не может здесь делать, что хочет. Политика "всесербского мира" в Хорватии ему не пройдет", — заявил собеседник Jutarnji list в хорватских властях.

После отказа Хорватии, пишет издание, Вучичу придется довольствоваться посещением Градины в Республике Сербской, где ежегодно чествуют страдания сербов в Ясеноваце.

Президент Сербии отреагировал на решение хорватских властей сообщением в Instagram: "Просто делайте свою работу. Сербский народ будет жить и никогда не забудет".

Телеканал N1 указывает, что это намек на последние слова сербского святого Вукашина Мандрапа, узника Ясеноваца. Перед смертью он якобы сказал своему палачу-усташу: "Просто делай свою работу, сынок".

Премьер Сербии Ана Брнабич назвала решение властей Хорватии скандальным, но подчеркнула, что Вучич отложит свой визит к Ясеновацу "ради хороших отношений между Сербией и Хорватией".

Остальные должностные лица Сербии отреагировали более резко.

Министр энергетики Зорана Михайлович отменила официальный визит в Загреб, а министр внутренних дел Александар Вулин заявил:  "Должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут сообщить и обосновать свой визит или проезд через Сербию".

Вучич– один из европейских "друзей Кремля". Несколько дней назад он заявил, что "ад ждет всех" , если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина относительно Украины.
liga.net
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