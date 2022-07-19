Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 18 июля

1. ТРАСС ЗАЯВИЛА О ГОТОВНОСТИ ВСТРЕТИТЬСЯ "ЛИЦОМ К ЛИЦУ" С ПУТИНЫМ И ЛАВРОВЫМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в случае своего избрания премьер-министром.

По ее словам, она готова встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы показать "голоса свободного мира", обращенные против главы Кремля.



2. ФИНАНСИРОВАВШИЙ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 НЕМЕЦКИЙ ФОНД ВЫХОДИТ ИЗ ПРОЕКТА – REUTERS. Немецкий фонд, созданный для помощи в строительстве российского газопровода Северный поток-2, планирует полностью разорвать связи с проектом.

По словам главы фонда Эрвина Селеринга, организация хочет разорвать все связи с Северным потоком-2, выплатив 12 млн евро своих обязательств зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG, которая завершила прокладку газопровода по дну Балтийского моря в прошлом году.





Около 10 млн евро из общего бюджета поступило от продажи оборудования и материалов, в свое время профинансированных Северным потоком-2. Фонд возместит также 2 млн евро различных предоплат.





Пока непонятно, может ли компания провести необходимые финансовые трансакции с учетом санкций ЕС против РФ.

3. БУДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ. У ЗЕЛЕНСКОГО ЗАЯВИЛИ, ЧТО БАКАНОВ И ВЕНЕДИКТОВА ПОКА НЕ УВОЛЕНЫ. Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова пока не уволены с занимаемых должностей .

По его словам, Баканов и Венедиктова не уволены, а временно отстранены от занимаемых должностей. Он отметил, что отстранение главы СБУ и генпрокурора связано с тем, что "президент и все остальные достаточно долго ждали более конкретных и радикальных результатов от руководителей этих органов по поводу очищения этих органов от коллаборантов и предателей".





"Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять этих людей. И для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении и работников СБУ, и прокуроров, президент принял эти решения", — заявил Смирнов.





Он отметил, что будут проведены служебные проверки и расследования, по результатам которых президент Владимир Зеленский будет решать, увольнять или не увольнять Венедиктову и Баканова.

4. СОВЕТ ЕС СОГЛАСОВАЛ ПЯТЫЙ ТРАНШ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Следовательно, новый пакет также рассчитан на 500 млн евро.

Президент Евросовета ЕС Шарль Мишель написал, что приветствует политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу военной помощи Украине, а суммарная поддержка ЕС украинской армии военной техникой достигнет 2,5 млрд евро.