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18 июля 22, 20:01
Глава МИД Литвы: Брюссель уходит в отпуск, а оккупанты – нет
Габриэлюс Ландсбергис
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Глава МИД Литвы призвал Запад продолжать поставки оружия в Украину, так как Брюссель уходит в отпуск, а российские оккупанты – нет

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад к увеличению военной помощи Украине, так как Брюссель уходит в отпуск, а российские военные – нет. Об это он сказал перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, сообщает LRT.

"Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные в дальнейшем нападении на Украину", – сказал литовский министр.

По его словам, именно поэтому страны Запада, особенно с сильной военной промышленностью, должны направить ВСУ больше оружия, потому что только это может остановить российскую агрессию.

"Если что-то и нужно продолжать, так это поставки оружия", – сказал Ландсбергис.

Также он призвал оказывать большую финансовую поддержку Украине.

Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм. Сегодня Совет ЕС согласовал предоставление Украине пятого транша военной помощи на 500 млн евро.
liga.net
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