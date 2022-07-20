Иран поддержал войну России против Украины

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, Россия в Украине противостоит Североатлантическому Альянсу, и что если бы Москва не вторглась в Украину, НАТО якобы сам начал бы войну против РФ. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA.
Хаменеи заявил, что последние события в мире показали, что Иран и Россия "нужны друг другу". Он отметил, что существующие многочисленные соглашения между странами в области газа и нефти надо реализовать.
Иранский лидер назвал безусловным сотрудничество двух стран в контексте санкций США и коснулся войны РФ против Украины.
"Война по факту жесткая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, противная сторона со своей инициативой начала бы войну", – сказал Хаменеи.
Он также заявил, что Запад против сильной России и назвал НАТО "опасной организацией". "Если дорога НАТО будет открыта, она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли бы ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", – заявил аятолла.
Он также коснулся темы Сирии, заявив, что позиция российского диктатора "замечательная", а США должны быть "изгнаны" из страны.
"И вы, и наш президент – серьезные люди, поэтому уровень сотрудничества в этот период должен достичь самой высокой степени", – сказал Хаменеи, обращаясь к Путину.11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".