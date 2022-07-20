Иран поддержал войну России против Украины

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, Россия в Украине противостоит Североатлантическому Альянсу, и что если бы Москва не вторглась в Украину, НАТО якобы сам начал бы войну против РФ. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA.

Хаменеи заявил, что последние события в мире показали, что Иран и Россия "нужны друг другу". Он отметил, что существующие многочисленные соглашения между странами в области газа и нефти надо реализовать.

Иранский лидер назвал безусловным сотрудничество двух стран в контексте санкций США и коснулся войны РФ против Украины.

"Война по факту жесткая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, противная сторона со своей инициативой начала бы войну", – сказал Хаменеи.

Он также заявил, что Запад против сильной России и назвал НАТО "опасной организацией". "Если дорога НАТО будет открыта, она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли бы ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", – заявил аятолла.

Он также коснулся темы Сирии, заявив, что позиция российского диктатора "замечательная", а США должны быть "изгнаны" из страны.

"И вы, и наш президент – серьезные люди, поэтому уровень сотрудничества в этот период должен достичь самой высокой степени", – сказал Хаменеи, обращаясь к Путину.





Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.