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19 июля 22, 23:10
Иран поддержал войну России против Украины
Али Хаменеи ,Путин
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, Россия в Украине противостоит Североатлантическому Альянсу, и что если бы Москва не вторглась в Украину, НАТО якобы сам начал бы войну против РФ. Об этом сообщает государственное информагентство Ирана IRNA.

Хаменеи заявил, что последние события в мире показали, что Иран и Россия "нужны друг другу". Он отметил, что существующие многочисленные соглашения между странами в области газа и нефти надо реализовать.

Иранский лидер назвал безусловным сотрудничество двух стран в контексте санкций США и коснулся войны РФ против Украины.

"Война по факту жесткая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, противная сторона со своей инициативой начала бы войну", – сказал Хаменеи.

Он также заявил, что Запад против сильной России и назвал НАТО "опасной организацией". "Если дорога НАТО будет открыта, она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли бы ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", – заявил аятолла.

Он также коснулся темы Сирии, заявив, что позиция российского диктатора "замечательная", а США должны быть "изгнаны" из страны.

"И вы, и наш президент – серьезные люди, поэтому уровень сотрудничества в этот период должен достичь самой высокой степени", – сказал Хаменеи, обращаясь к Путину.

11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА". 

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины. 
liga.net
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