Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 июля 22, 10:18
Зеленская встретилась с Байденами. Что обсудят? фото
Джилл Байден, Елена Зеленская и Джо Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первые леди обсудят поддержку США правительства Украины и ее народа по защите демократии и преодолению значительных последствий войны с Россией

Первая леди Елена Зеленская посетила Белый дом, чтобы в частном порядке встретиться с первой леди США Джилл Байден и принять участие в более широкой двусторонней встрече с американскими официальными лицами. Об этом сообщает CNN.

Зеленскую встречали в Белом доме президент Джо Байден и Джилл Байден. Президент вручил Зеленской большой букет цветов, когда она вышла из машины, и две первые леди обнялись.

По данным Белого дома, первые леди обсудят постоянную поддержку Соединенными Штатами правительства Украины и ее народа по защите демократии и преодолению значительных последствий войны с Россией, которые будут ощущаться в ближайшие годы.

Зеленская сначала примет участие в частной встрече с Джилл Байден, после чего состоится расширенная двусторонняя встреча со вторым джентльменом США Дугласом Эмхоффом (мужем вице-президента Камалы Харрис), послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд, заместителем администратора Агентства США по международному развитию Изабель Коулман, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и главным врачом США Вивеком Мурти.

Как сообщается, в ходе двусторонней встречи первые леди обсудят, как США могут продолжать поддерживать и оказывать гуманитарную помощь украинскому народу, а также необходимость привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях.

Ранее сообщалось, что Зеленская встретилась с Блинкеном.
liga.net
Ещё по теме:
Первые леди: кто из них самая элегантная?
Елена Зеленская встретилась с Первой Леди Франции. ФОТО
Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Выборы в Британии. Финалистами стали Лиз Трасс и Риши Сунак
noimageДраги отказался от отставки
noimageИтоги Рамштайн-4. Украине обещают еще больше артиллерии
Лента новостей