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20 июля 22, 23:01
Итоги Рамштайн-4. Украине обещают еще больше артиллерии
Глава Минобороны США Ллойд Остин
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Партнеры будут продолжать предоставлять Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий

Партнеры будут продолжать предоставлять Украине любую помощь, необходимую для сопротивления российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Об этом по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн" сказали глава Пентагона Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Остин отметил, что с помощью предоставленного партнерами тяжелого вооружения Украина "блокирует все атаки россиян на Донбассе". По его словам, украинцы прекрасно овладели РСЗО HIMARS.

"Мы стремимся дать Украине еще больше мощностей, чтобы отбивать атаки захватчика... Еще больше оружия – артиллерийских установок, боеприпасов — чтобы Украина могла удержать свои территории и отвоевать оккупированные", – сказал министр.

Он сообщил, что все страны объединяются, чтобы предоставить Украине оружие и обучить ее военных.

"12 HIMARS прибудут в Украину в ближайшее время, чтобы изменить ее военный потенциал... Также будут предоставлены два ПВО NASAMS", – сказал Остин.

"Мы, вместе с другими членами контактной группы, будем поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо", – добавил он.

Милли заявил, что России не удалось достичь поставленных стратегических целей, несмотря на некоторые тактические успехи на Донбассе.

Он подтвердил, что США будут продолжать предоставлять Украине всю поддержку, необходимую для сопротивления агрессии РФ.

Сегодня Остин заявил, что новый пакет военной помощи США будет включать четыре дополнительных HIMARS в придачу к 12, о поставках которых сообщалось ранее.
liga.net
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